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14:06, 2 ноября 2023Силовые структуры

Соблазненная майором украинских спецслужб россиянка задержана за шпионаж

Соблазненную сотрудником СБУ жительницу Запорожья задержали за шпионаж

Фото: Jorge Silva / Reuters

В Запорожье сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнюю девушку, подозреваемую в шпионаже в пользу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает NEWS.ru.

Задержанная обвиняется по статье о государственной измене, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным издания, девушка собирала информацию о расположении техники Вооруженных сил (ВС) России и отправляла их майору украинской спецслужбы. Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) вел с задержанной интимные переписки и обещал на ней жениться, выведывая новые сведения. Кроме того, подозреваемая администрировала Telegram-канал «Мелитополь — это Украина».

Ранее пьяный москвич заподозрил знакомого гражданина Великобритании в шпионаже и напал на него с ножом.

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