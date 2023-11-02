Призванного на СВО россиянина год продержали в казарме из-за необычной болезни

Под Омском призванного на СВО мужчину с приступами сна год продержали в казарме

Призванного на специальную военную операцию (СВО) жителя Красноярского края год продержали в казарме, не направляя ни в зону боевых действий, ни домой. Причиной этому стало необычное заболевание россиянина, сообщает сетевое издание NGS24.ru.

Мужчина страдает от приступов спонтанного засыпания. Несмотря на это, в 2020 году он был призван на срочную службу в Вооруженные силы России. «Я просто весь год ходил в наряды, бытовые обязанности выполнял», — пояснил россиянин.

Осенью 2022 года жителя Красноярского края мобилизовали, а затем направили в воинскую часть под Омском. После проведенной в госпитале медкомиссии ему велели дообследоваться самостоятельно. По возвращении в часть мужчине заявили, что заключения гражданских врачей их коллеги из Минобороны не принимают. Дальше россиянин, по его словам, просто жил в казарме.

В апреле военнослужащего положили в госпиталь, после чего он снова вернулся в часть. Мужчину не отпускают в отпуск, у него отобрали паспорт и военный билет и запретили покидать территорию части. Военно-врачебную комиссию россиянину назначили только после направления запроса в военную прокуратуру.

Ранее ставшего одиноким отцом жителя Курганской области, принимавшего участие в СВО, захотели вернуть в зону боевых действий. После того как мужчина потерял жену, у него остались двое малолетних детей. В Госдуме пообещали помочь военнослужащему демобилизоваться.

