Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:35, 2 ноября 2023Мир

США отреагировали на дератификацию ДВЗЯИ Россией

Блинкен назвал дератификацию ДВЗЯИ Россией шагом в неверном направлении

Фото: Liu Jie / Globallookpress.com

Дератификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россией — шаг в неверном направлении. Так на решение Москвы отреагировал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщет Reuters.

«Мы глубоко обеспокоены планируемыми действиями России по отказу от ратификации ДВЗЯИ. К сожалению, это представляет собой значительный шаг в неверном направлении, уводящий нас дальше от вступления договора в силу, а не приближающий к нему», — сказал он.

При этом госсекретарь подчеркнул, что США намерены придерживаться моратория на испытательные ядерные взрывы и будут работать над вступлением в силу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Измененный федеральный закон появился на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу со дня его официального опубликования.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Внутри Земли обнаружили массивные аномалии. Они оказались остатками древней планеты Тейя

      Мосгорсуд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

      74-летняя Вера Вонг поделилась снимком в прозрачном платье

      Похитивший себя россиянин заплатит 50 тысяч рублей

      В Днепре мужчина в халате громко слушал из машины песню Лепса про Родину-мать

      СПБ Биржа назвала дату возобновления торгов

      Российские турфирмы похитили 90 миллионов рублей из бюджета на кешбэк с поездок

      США отреагировали на дератификацию ДВЗЯИ Россией

      В России испытают экипировку с системами управления дронами

      Политолог высказался о шансах Арестовича выдвинуться на пост президента Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости