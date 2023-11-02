Путин изменил закон о запрете испытаний ядерного оружия в России. Что это значит?

Путин отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний

Президент России Владимир Путин 2 ноября подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Измененный федеральный закон появился на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу со дня его официального опубликования.

Россия ратифицировала договор 27 мая 2000 года. США подписали документ, но до сих пор не ратифицировали его, в связи с чем 5 октября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва также может отозвать ратификацию, чтобы «повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами».

В России поддержали это предложение — 13 октября соответствующий законопроект внесли в Госдуму и приняли, после чего решение поддержал Совет Федерации.

Что означает отзыв ратификации для России?

После отзыва ратификации Москва автоматически не выйдет из ДВЗЯИ — согласно пояснительной записке к законопроекту, Россия остается участником договора «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами». В документе уточняется, что реализация закона о выходе будет ответной мерой США, которые «в течение длительного времени не предпринимали и не демонстрируют намерения предпринимать в обозримом будущем шагов по ратификации ДВЗЯИ».

Почему отзыв ратификации не означает выход из Договора? Дератификация ДВЗЯИ не означает отзыва подписи под Договором. Подписывая этот документ, страны выражали согласие с самой идеей необходимости запрещения ядерных испытаний, а ратификация, то есть утверждение, являлась вторым этапом выражения позиции страны — готовности приступить к конкретным мерам по выполнению пунктов Договора. Иными словами, именно ратификация положения Договора делает его обязательным для исполнения с момента вступления документа в силу. В пояснительной записке к закону о дератификации ДВЗЯИ говорится, что Москва продолжит оставаться его участником «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами». При этом Министерство иностранных дел России отмечало, что страна оставляет за собой право проводить испытания, но лишь в качестве ответной меры на аналогичные действия США. По состоянию на 20 октября документ подписали 187 государств, а ратифицировали — 178. Но для вступления Договора в силу необходимо, чтобы его подписали и ратифицировали 44 ключевые страны, перечень которых определило Международное агентство по атомной энергии — это члены «Ядерного клуба», страны, эксплуатирующие атомные электростанции и имеющие соответствующие технологии. Из них документ подписали и ратифицировали 36 стран, не подписали — Индия, КНДР и Пакистан, а не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран. Таким образом, ДВЗЯИ в силу так и не вступил.

В МИД России указывали, что возобновление испытаний ядерного оружия возможно, но лишь как ответная мера на аналогичные действия Вашингтона.

Как появился ДВЯЗИ?

В конце 1970-х СССР, США и Великобритания вели переговоры о достижении полного запрета на испытания ядерного оружия, но не пришли к единому решению. В 1988 году некоторые страны-участницы Московского договора, запрещающего испытания ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, предложили расширить сферу его действия и на испытания под землей. Так появился прообраз ДВЗЯИ. В 1991 году против него выступили США и Великобритания, но в 1993-м Вашингтон изменил позицию. Переговоры шли в Женеве с 1994 по 1996 год.

В итоге на 50-й сессии Генассамблеи ООН приняли и открыли для подписания в сентябре 1996 года договор, который расширил действие Московского — каждое государство-участник обязалось не проводить испытательные и любые другие ядерные взрывы, запрещать и предотвращать такие взрывы в любом месте под своей юрисдикцией либо контролем.

Свои подписи под ДВЗЯИ поставили более 180 стран, но для вступления в силу его должны не только подписать, но и ратифицировать 44 ключевых государства, имеющих ядерное оружие или технологии для его создания. Кроме США, его подписали, но не ратифицировали Великобритания, Франция, Китай, Египет, Израиль и Иран. Теперь к этим странам присоединилась Россия. Вовсе не подписали договор Индия, КНДР и Пакистан.

В ядерной доктрине США от 2018 года указано, что государство не намерено ратифицировать ДВЗЯИ и предпринимает шаги по возобновлению испытаний ядерного оружия.