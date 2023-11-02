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10:03, 2 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области была повреждена инфраструктура

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области оказались повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель украинской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.

Он отметил, что ночью на подконтрольной ВСУ территории региона звучала воздушная тревога. При этом глава ОВА не уточнил, сколько инфраструктурных объектов было повреждено.

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