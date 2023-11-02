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19:30, 2 ноября 2023Силовые структуры

Стало известно о владельце Telegram-канала «Утро Дагестан»

РЕН ТВ: Telegram-канал «Утро Дагестан» ведет российский экс-бизнесмен Абакаров

Фото: Unsplash

Администратором Telegram-канала «Утро Дагестан» оказался бывший российский бизнесмен Абакар Абакаров, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, уроженец Махачкалы также создал сеть из 17 каналов, на которые подписаны от 500 до 20 тысяч человек. Информационные ресурсы он ведет из Стамбула.

До 2015 года Абакаров жил в России, где занимался бизнесом, политикой и общественной деятельностью. Однако вскоре, как пишет РЕН ТВ, у мужчины появились антироссийские взгляды и он решил переехать на территорию Украины. В Одессе Абакаров и члены запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») создали «Исламскую школу». После начала СВО Абакаров отправился в Турцию.

Ранее сообщалось, что в Telegram появился клон канала «Утро Дагестан» со схожим названием.

30 октября основатель Telegram Павел Дуров заблокировал в мессенджере каналы, призывавшие к беспорядкам в Дагестане. В частности, Дуров опубликовал скриншот сообщения из сообщества «Утро Дагестан», в котором призывали выйти на улицы.

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      Илона Палей
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