Автор призывавшего к беспорядкам в Дагестане Telegram-канала создал его клон

Автор Telegram-канала, призывавшего к беспорядкам в Дагестане, создал его клон

Администратор заблокированного Telegram-канала «Утро Дагестан» создал его клон со схожим названием. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Первые посты в новом канале появились ночью 30 октября. На момент публикации новости в сообщество уже вступили более 2,5 тысячи человек. Администратор ресурса просит новых подписчиков распространить информацию о возобновлении своей работы и обещает в ближайшие дни вернуться к прежнему формату.

Ранее 30 октября основатель Telegram Павел Дуров заблокировал в мессенджере каналы, призывавшие к беспорядкам в Дагестане. В частности, Дуров опубликовал скриншот сообщения из сообщества «Утро Дагестан», которое публиковало призывы выйти на улицы.

Днем ранее, 29 октября, сотни человек ворвались в аэропорт Махачкалы и устроили на его территории беспорядки. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. В результате пострадали 20 человек.

Президент России Владимир Путин отметил, что беспорядки были спровоцированы в том числе руками украинских и западных спецслужб.