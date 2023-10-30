Дуров заблокирует призывавшие к беспорядкам в Дагестане Telegram-каналы

Дуров пообещал блокировать Telegram-каналы за призывы к беспорядкам в Дагестане

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал заблокировать в мессенджере каналы, призывавшие к беспорядкам в Дагестане. Об этом он заявил в Telegram.

Дуров опубликовал скриншот сообщения из Telegram-канала «Утро Дагестан», который призывал устроить погромы в республике. «Каналы, призывающие к насилию (...), будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — написал он.

Ранее сообщалось, что генпрокурора России Игоря Краснова попросили запретить канал «Утро Дагестан» как экстремистский. Автором обращения выступил юрист Илья Ремесло. По его словам, ресурс связан с украинскими спецслужбами, которые «систематически публикуют в нем призывы к массовым беспорядкам, несанкционированным акциям, а также разжигают религиозную и национальную рознь».

Вечером 29 октября сотни человек ворвались в аэропорт Махачкалы и устроили на его территории беспорядки. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. В результате пострадали 20 человек.