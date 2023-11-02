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22:28, 2 ноября 2023Наука и техника

Маск заявил о безубыточности Starlink

Маск: спутниковый интернет-бизнес Starlink достиг уровня безубыточности
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его спутниковый интернет-бизнес Starlink вышел на уровень безубыточности. Об этом он написал в принадлежащей ему социальной сети Х.

Маск отметил, что с волнением объявляет о безубыточности Starlink. «Отличная работа великолепной команды», — похвалил он результаты деятельности компании.

По словам бизнесмена, на Starlink приходится большая часть всех «активных спутников», а также большинство спутников, которые «к следующему году кумулятивно запустят с Земли» — то есть за историю освоения космоса.

Ранее Маск решил передать Пентагону контроль над частью спутникового интернета Starlink. Биограф бизнесмена Уолтер Айзексон подчеркнул, что речь идет о той части Starlink, которую используют в конфликте на Украине.

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      Марина Совина
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