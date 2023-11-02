Стилистки перечислили вечно модные вещи

Стилистки Мишель Барретт и Элизабет Косич перечислили вечно модные вещи. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

Так, в список попали платья с запахом, белые рубашки и джинсы прямого кроя. По мнению специалисток, данные предметы гардероба являются универсальными и в ближайшее время точно не утратят своей актуальности. При этом, как отмечают эксперты, они подойдут для любого случая и их легко комбинировать с другими вещами.

Кроме того, в перечне оказались юбки А-силуэта длиной до колена и тренчи. В первом случае подобные модели подходят женщинам с любым типом фигуры. Что касается тренчей, то их можно носить как с повседневными нарядами, так и с вечерними платьями и офисной одеждой.

В заключение собеседницы издания обратили внимание на пальто бушлаты. «Сочетайте классический бушлат с вечерними платьями с оборками, струящимися платьями макси в стиле бохо или с классическими костюмами, чтобы придать строгому образу немного расслабленности», — посоветовала Косич.

В сентябре российский стилист Александр Рогов назвал цвета в одежде, которые вечно остаются в моде. По словам эксперта, самыми популярными оттенками изделий являются черный и белый.