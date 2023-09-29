Стилист Рогов назвал вечно модные цвета в одежде

Российский стилист Александр Рогов назвал цвета в одежде, которые вечно остаются в моде. Соответствующий комментарий появился в его Telegram-канале.

По словам эксперта, самыми популярными оттенками изделий являются черный и белый. «Какие бы цвета ни становились главными в сезоне, черный и белый всегда будут фаворитами у модников!» — заявил он.

При этом специалист показал серию фото, на которых проиллюстрированы подходящие образы с вещами упомянутых цветов. На размещенных снимках модели предстали в костюмных комплектах, пиджаках, платьях и кардиганах. Также они были одеты в рубашки, брюки, юбки и топы.

Ранее в сентябре Александр Рогов назвал один неожиданный предмет гардероба важным трендом осени 2023 года. По словам специалиста, в текущем сезоне актуальными стали белые колготки.