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12:49, 19 сентября 2023Ценности

Стилист Рогов назвал белые колготки трендом осени 2023 года

Стилист Александр Рогов назвал белые колготки трендом на осень 2023 года

Фото: Tengyart / Unsplash

Российский стилист Александр Рогов назвал один неожиданный предмет гардероба важным трендом осени 2023 года. Соответствующая информация появилась в его Telegram.

По словам специалиста, в текущем сезоне популярными стали белые колготки. При этом эксперт показал серию фото, на которых проиллюстрированы подходящие образы с данными изделиями.

Так, на размещенных снимках манекенщицы примерили прозрачные и кружевные белые колготки с короткими шортами, лаковой мини-юбкой, твидовым костюмом в тон, платьями длины миди и длинными ботфортами.

Ранее в сентябре Александр Рогов назвал самую модную вещь на осень 2023 года. По словам специалиста, особенно актуальным стал кардиган серого цвета. Он заявил, что упомянутая вещь при правильном стайлинге выглядит пикантно.

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    Екатерина Ештокина
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