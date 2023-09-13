Стилист Рогов назвал самую модную вещь на осень 2023 года

Стилист Александр Рогов назвал серый кардиган самой модной вещью на осень

Российский стилист Александр Рогов назвал в Telegram самую модную вещь на осень 2023 года.

По словам специалиста, особенно актуальным стал кардиган серого цвета. «При правильном стайлинге выглядит он крайне пикантно!!! Надели бы? Как обыграли бы?» — подписал он пост.

Эксперт показал серию снимков, на которых проиллюстрированы подходящие образы. На размещенных кадрах были представлены модели, которые сочетали упомянутый предмет гардероба с джинсами, юбками средней длины и утепленными трусами. Помимо этого, манекенщицы также примерили кардиганы в бежевых и фиолетовых оттенках.

Ранее Рогов назвал главный цвет осени 2023 года. По словам специалиста, главным оттенком текущего сезона стал красный.