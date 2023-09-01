Александр Рогов назвал главный цвет осени 2023 года

Стилист Александр Рогов назвал красный главным цветом осени 2023 года

Российский стилист Александр Рогов назвал россиянам главный цвет осени 2023 года. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале, который насчитывает 144 тысячи подписчиков.

Так, по словам специалиста, главным цветом текущего сезона стал красный. При этом эксперт показал серию снимков, на которых проиллюстрированы подходящие образы. На кадрах модели примерили пиджаки, куртки, плащи и кардиганы соответствующего оттенка.

«Наступила осень! А красный в мужских образах будет так же актуален, как в женских!» — заключил он.

В августе стилист Рогов назвал модный тренд в одежде на осень и зиму. По словам специалиста, удачным станет черно-белое сочетание оттенков в одежде. Также Рогов обратил внимание читателей на изделия необычного кроя, которые сочетали в себе оба упомянутых цвета сразу, в том числе рубашку, пиджак и кроссовки.