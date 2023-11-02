В США оценили возможность прекращения военной поддержки Израиля

Харрис заявила, что США не будут ставить Израилю условия для военной поддержки

Вице-президент США Камала Харрис, оценивая возможность прекращения Вашингтоном военной поддержки Израиля, отметила, что Белый дом не намерен ставить еврейскому государству какие-либо определенные условия или указывать, как ему стоит воевать, сообщает ТАСС.

«Мы продолжим поддерживать право Израиля защищать себя. Мы не будем выдвигать никаких условий поддержки, которую мы оказываем Израилю, чтобы защищать себя», — заявила она.

Харрис также прокомментировала кадры бомбардировки Израилем лагеря для беженцев, назвав их душераздирающими. При этом на вопрос о том, являлся ли данный лагерь законной целью для израильских ударов, она отметила, что США не указывают еврейскому государству, как вести боевые действия.

Ранее американский вице-президент рассказала, что Белый дом оказывает давление на республиканцев, настаивая на том, чтобы Конгресс США одобрил выделение средств для помощи как Израилю, так и Украине.