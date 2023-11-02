Профессиональный вор украл миллионы долларов у Адама Ламберта и других звезд

Daily Mail: вор украл у Адама Ламберта и других звезд 5,5 миллиона долларов

В США вынесен приговор профессиональному вору, который забирался в особняки известных и состоятельных людей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

37-летний Эйтан Экерман выдавал себя за агента по продаже недвижимости и таким образом знакомился со знаменитостями, живущими в Беверли-Хиллз. Выяснив, чем можно поживиться у них дома, он делился этой информацией с подельником. Чтобы не попасться, они заранее отключали охранные системы и видеонаблюдение.

С декабря 2016 года по июль 2018-го Экерману удалось украсть ценности на сумму не менее 5,5 миллиона долларов (около 500 миллионов рублей). В числе пострадавших были певцы Ашер и Адам Ламберт, звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Дорит Кемсли, американский футболист Шон Филлипc и кинопродюсер Джон Ходжес.

Вора выдали отпечатки пальцев и другие следы, оставленные в доме Ходжеса. В январе 2019 года вора арестовали. В октябре 2023-го он был признан виновным. Теперь суд избрал меру наказания. Экермана приговорили к лишению свободы на 31 год.

В октябре 2016-го стало известно, что двое мужчин в масках и с оружием ворвались в гостиничный номер Ким Кардашьян в Париже. У знаменитости украли драгоценности на несколько миллионов долларов.