На Украине спрогнозировали проблемы с финансированием из-за США

Депутат Рады Железняк: Украину ждут проблемы с внешним финансированием из-за США

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Украина столкнется с проблемами с внешним финансированием из-за США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Желязняк спрогнозировал проблемы с финансированием из-за США и отметил, что это отображено в проекте госбюджета страны на 2024 год.

«Мы снизили потребность во внешнем финансировании на 1,9 миллиарда долларов: с 42,9 миллиарда долларов в первом чтении до 41 миллиарда долларов. А дефицит соответственно снизили всего на 0,5 миллиарда долларов», — объяснил он.

3 ноября США объявят о новом пакете помощи Украине на 425 миллионов долларов. Предполагается, что в него войдут средства борьбы с беспилотниками, боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, в пакет помощи включат артиллерийские снаряды и ракеты ATACMS.