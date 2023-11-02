ЦАХАЛ заявил об обстреле объектов «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ: Израиль наносит ответные удары по объектам «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла» в ответ на обстрел израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«За последний час был зафиксирован ряд запусков из Ливана по израильской территории. В ответ Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по ряду террористических целей "Хезболлы" в Ливане», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее ливанское движение «Хезболла» сообщило об обстреле израильской пехоты у границы Ливана. «Хезболла» сообщила, что бойцы движения обнаружили подразделения израильской пехоты в окрестностях района Аль-Маликия. Замеченные солдаты Израиля были немедленно обстреляны отрядами «Хезболлы».