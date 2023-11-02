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17:04, 2 ноября 2023Путешествия

Туристка побывала в Европе и назвала семь разочаровавших ее вещей

Insider: туристка из США раскритиковала Европу за платные завтраки в отелях

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Туристка из США побывала в Европе и назвала семь вещей, которые ее там разочаровали. Своими впечатлениями американка поделилась с изданием Insider.

24-летняя Анна Шеперд (Anna Shepherd) вместе с женихом отправилась в Испанию, Францию и Италию. В первую очередь она заметила, что в европейских ресторанах ей не хватало соусов и приправ. «Каждый раз, когда я заказывала картошку фри, сэндвич или гамбургер, к ним не добавлялся соус, — сказала она. — Раньше я работала в ресторанном бизнесе, и мы всегда предлагали к еде различные соусы, например медово-горчичный или барбекю».

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Также путешественница раскритиковала европейские отели за отсутствие бесплатных завтраков. По ее словам, дополнительная плата за него составляла от 8 до 15 евро (785-1,5 тысячи рублей), поэтому по утрам ей приходилось есть в пекарнях.

Шеперд пожаловалась, что в гостиницах ей не встречались торговые автоматы с едой, которые в США есть повсеместно. Также девушка обратила внимание на трудности с общественным транспортом: ей пришлось делать много пересадок и часто ждать автобуса и поезда.

Еще Шеперд не устроило, что во многих общественных туалетах, которые не были бесплатными, на унитазах не было сидений. Кроме того, ее расстроило отсутствие шторок для душа в ванных отелей. «Вместо этого в некоторых душевых кабинах было стекло, которое прикрывало только половину душа или ванны», — пояснила она.

Наконец, девушку возмутило отсутствие мочалок в гостиницах. «Это так странно, потому что в каждом отеле в Америке, где я когда-либо была, было много полотенец разных размеров, включая мочалки», — заключила она.

Ранее итальянский турист удивился нескольким вещам в российских квартирах. Он обратил внимание на отсутствие биде и сушильных машин для белья, которые есть у многих итальянцев.

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      Мария Борисова
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