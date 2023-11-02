Ученые забеспокоились из-за состояния одного моря

В Балтийском море обнаружили проблемы из-за глобального потепления и человека

Экологическая ситуация в Балтийском море столкнулась с «серьезными вызовами» из-за глобального потепления и уменьшения биоразнообразия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет комиссии по защите морской среды Балтийского моря (Хелком).

Проверка показала, что с 2016 по 2021 год состояние Балтийского моря практически не улучшилось. Рыбные запасы находились на опасно низком уровне, при этом из-за добычи ресурсов вода продолжала загрязняться. Отмечается, что в 2023 году общее состояние морской среды не улучшилось, при этом некоторые показатели ухудшились. На снижение биоразнообразия продолжил влиять чрезмерный вылов рыбы и разрушение среды ее обитания.

Заместитель исполнительного секретаря Хелком Янника Халдин назвала выводы доклада «отрезвляющими». Она также заявила о важности трансграничного сотрудничества и перехода к экологически устойчивому развитию для улучшения состояния Балтийского моря.

В конце октября в Балтийском море в бухте Пукавик недалеко от провинции Блекинге сел на мель паром «Марко Поло». С судна разлились дизельное топливо и машинное масло. Шведская береговая охрана к 30 октября очистила море от около 50 кубометров нефтепродуктов.

Ранее шведские ученые обнаружили крупную утечку метана в самой глубокой части Балтийского моря. Доцент, преподаватель морской геофизики университета Кристиан Станне заявил, что никогда не наблюдал такого интенсивного выхода вещества на столь большой глубине.