Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:04, 2 ноября 2023Среда обитания

Ученые забеспокоились из-за состояния одного моря

В Балтийском море обнаружили проблемы из-за глобального потепления и человека

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Экологическая ситуация в Балтийском море столкнулась с «серьезными вызовами» из-за глобального потепления и уменьшения биоразнообразия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет комиссии по защите морской среды Балтийского моря (Хелком).

Проверка показала, что с 2016 по 2021 год состояние Балтийского моря практически не улучшилось. Рыбные запасы находились на опасно низком уровне, при этом из-за добычи ресурсов вода продолжала загрязняться. Отмечается, что в 2023 году общее состояние морской среды не улучшилось, при этом некоторые показатели ухудшились. На снижение биоразнообразия продолжил влиять чрезмерный вылов рыбы и разрушение среды ее обитания.

Материалы по теме:
Коров часто обвиняют в экологической катастрофе и предлагают истребить. Почему внезапно у них появился шанс на спасение?
Коров часто обвиняют в экологической катастрофе и предлагают истребить.Почему внезапно у них появился шанс на спасение?
30 октября 2023
Шорохи, стоны и скользящие по стенам тени. Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов
Шорохи, стоны и скользящие по стенам тени.Что известно о домах, где снимали самые страшные фильмы ужасов
1 ноября 2023

Заместитель исполнительного секретаря Хелком Янника Халдин назвала выводы доклада «отрезвляющими». Она также заявила о важности трансграничного сотрудничества и перехода к экологически устойчивому развитию для улучшения состояния Балтийского моря.

В конце октября в Балтийском море в бухте Пукавик недалеко от провинции Блекинге сел на мель паром «Марко Поло». С судна разлились дизельное топливо и машинное масло. Шведская береговая охрана к 30 октября очистила море от около 50 кубометров нефтепродуктов.

Ранее шведские ученые обнаружили крупную утечку метана в самой глубокой части Балтийского моря. Доцент, преподаватель морской геофизики университета Кристиан Станне заявил, что никогда не наблюдал такого интенсивного выхода вещества на столь большой глубине.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Подмосковная дача Сталина ушла с молотка. Кто ее купил и зачем?

      В МОК объяснили разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем

      Известная российская ведущая высказалась о возможности эмиграции

      Глава МИД Турции раскритиковал ЕС за двойные стандарты

      Оказавшаяся под волной на пирсе туристка попала на видео и прослыла идиоткой

      В полицию российского города прибыла проверка из Москвы

      Жители российского города испугались «кровавых» сосулек

      Вышла последняя песня The Beatles

      «Калашников» испытал новый укороченный АК-19

      В ЦАХАЛ заявили об окружении города Газа с разных направлений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости