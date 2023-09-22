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20:23, 22 сентября 2023Среда обитания

В Балтийском море обнаружили крупную утечку опасного газа

Шведские ученые обнаружили в Балтийском море крупную утечку метана

Фото: Екатерина Ветохина / ТАСС

Шведские ученые обнаружили крупную утечку метана в самой глубокой части Балтийского моря. Об этом говорится в релизе Стокгольмского университета.

По словам доцента, преподавателя морской геофизики университета Кристиана Станне, метан может выходить пузырями из неглубоких прибрежных участков. При этом ученый указал, что никогда не наблюдал такого интенсивного выхода пузырей на большой глубине.

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Утечку обнаружили во время экспедиции исследователей Университета Линнеус и Стокгольмского университета по изучению метана в Ландсортской котловине Балтийского моря. Участок, на котором произошел выброс, находится на глубине 400 метров, его площадь составляет около 20 квадратных километров. Он расположен примерно в 30 километрах от прибрежного шведского города Нюнесхамн.

По словам профессора наук об окружающей среде Университета Линнеус Марсело Кетцера, ученые пока не могут установить причину выхода такого количества метана. Он также указал, что их знания о процессе выброса метана на большой глубине ограничены. Например, им неизвестно, может ли выброс вещества усиливаться при глобальном потеплении или эвтрофикации (насыщение воды биогенными элементами). При этом Кетцер предположил, что выброс может быть связан с накоплением морских отложений, вызванным глубинным течением. Исследователи взяли пробы осадка и образцов воды, чтобы определить точную причину произошедшего.

Ранее стало известно, что после утечек из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» содержание метана в Балтийском море в тысячу раз превысило норму. Утечка газа произошла в районе датского острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Швеция и Дания после произошедшего выражали беспокойство по поводу того, что из-за значительных объемов выбросов парниковых газов инцидент может сказаться на климате и Балтийском море.

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    Мария Черкасова
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