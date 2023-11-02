Украина обсудила с Турцией экспорт зерна на мировые рынки

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с коллегой из Турции Фиданом экспорт зерна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с коллегой из Турции Хаканом Фиданом экспорт зерна из республики на мировые рынки. Об этом украинский министр сообщил в соцсети X.

«Находясь в Берлине, я встретился со своим турецким коллегой. Мы сосредоточились на (…) экспорте зерна Украиной на мировые рынки», — сказано в публикации. Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, добавил Кулеба.

Ранее стало известно о желании Киева ужесточить контроль над экспортерами зерна для увеличения доходов Украины. Сообщалось, что украинская сторона запланировала потребовать от экспортеров зерна и масличных культур или получать разрешения, или предоставлять налоговую отчетность за период до начала спецоперации.