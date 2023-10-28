Bloomberg: Украина хочет ужесточить контроль над экспортерами зерна

Украина захотела ужесточить контроль над экспортерами зерна для увеличения доходов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Как отметил собеседник агентства, Киев вводит более жесткий контроль над поставщиками зерна, чтобы увеличить доходы для финансирования обороны во время специальной военной операции (СВО). Также сообщается, что украинские власти намерены потребовать от экспортеров зерна и масличных культур или получать разрешения, или предоставлять налоговую отчетность за период до начала СВО в 2022 году.

При этом, как указывает Bloomberg, ранее начатые проверки экспортеров уже замедлили поставки зерна из портов Украины.