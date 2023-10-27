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13:54, 27 октября 2023Бывший СССР

Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы

Украина возобновила отправку судов с зерном из Одессы

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Киев возобновил отправку судов с зерном из Одессы. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Думская».

«После недельного простоя, причины которого доподлинно неизвестны, снова заработал зерновой коридор», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 27 октября одесский порт покинуло четыре балкера — два под флагом Панамы, один под флагом Либерии и один под флагом Турции.

26 октября стало известно, что Украина приостановила движение по временному коридору в Черном море.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что страна с августа экспортировала по временному коридору почти 700 тысяч тонн зерна.

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      Алевтина Запольская
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