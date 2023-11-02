Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:29, 2 ноября 2023Культура

Умер художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии

Худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов умер в возрасте 84 лет

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В четверг, 2 ноября, скончался дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения культуры.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов», — говорится в публикации филармонии. Народный артист СССР умер в возрасте 84 лет.

Будущий худрук Санкт-Петербургской филармонии родился в Нальчике в 1938 году. В возрасте 13 лет Темирканов с семьей переехал в Ленинград, где впоследствии окончил консерваторию по классам альта и симфонического дирижирования. В 1966 году он стал призером Всесоюзного конкурса дирижеров и отправился на гастроли по Европе и США с оркестром Московской филармонии. В 1988 году Темирканов стал главным дирижером академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии имени Шостаковича, который ныне известен как заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.

Ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России виолончелиста Александра Готгельфа. Ему было 74 года. Причина смерти музыканта не называлась.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Равин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

      Назван новый срок запуска российского «Биона-М» №2

      На Украине журналиста The Times обвинили в дезинформации

      Помощник российского судьи сбил пенсионерку на дороге и скрылся с места ДТП

      Госдума одобрила сохранение пособий за работающими матерями

      Названо необходимое для разминирования Украины время

      Минфин США расширил санкции против России

      Украина попыталась устроить взрыв на российской АЭС

      США расширили санкции против российских банков

      Врач перечислила простые меры профилактики инсульта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости