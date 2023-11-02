Умер художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии

Худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов умер в возрасте 84 лет

В четверг, 2 ноября, скончался дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения культуры.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов», — говорится в публикации филармонии. Народный артист СССР умер в возрасте 84 лет.

Будущий худрук Санкт-Петербургской филармонии родился в Нальчике в 1938 году. В возрасте 13 лет Темирканов с семьей переехал в Ленинград, где впоследствии окончил консерваторию по классам альта и симфонического дирижирования. В 1966 году он стал призером Всесоюзного конкурса дирижеров и отправился на гастроли по Европе и США с оркестром Московской филармонии. В 1988 году Темирканов стал главным дирижером академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии имени Шостаковича, который ныне известен как заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.

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