В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

В трех аэропортах Москвы отменили и задержали 14 рейсов

В трех аэропортах Москвы в четверг, 2 ноября, произошла задержка и отмена 14 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково три самолета отправились с опозданием, еще три рейса отменили. В Домодедово задержали девять вылетов, один рейс не состоялся. При этом в Шереметьево четыре лайнера вылетели не по графику.

Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях также не сообщается.

Ранее стало известно, что летевший из Сан-Франциско в Гонолулу самолет авиакомпании United Airlines был вынужден экстренно сменить курс из-за начавшихся у пассажирки родов. Борт благополучно вернулся в аэропорт вылета, где женщину передали службам быстрого реагирования.