В Днепре мужчина в халате громко слушал из машины песню Лепса про Родину-мать

«Страна.ua»: в Днепре полиция задержала мужчину за песню Лепса про Родину-мать

В городе Днепр на Украине мужчина в халате слушал русскую музыку, за что был задержан полицией. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Задержанный открыл двери личной машины и на высокой громкости включил композицию Григория Лепса «Родина-мать». Его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее в городе Глобино Полтавской области Украины группа детей публично слушала песню «Наколочки» российской группы «Воровайки». В отношении их родителей составили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.