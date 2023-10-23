На Украине накажут родителей за прослушивание группы «Воровайки» их детьми

В Полтавской области накажут родителей детей, послушавших группу «Воровайки»

В городе Глобино Полтавской области Украины накажут родителей детей, послушавших песню «Наколочки» российской группы Воровайки. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне» («Общественное») со ссылкой на спикера полиции региона Юрия Сулаева.

Уточняется, что группа подростков слушала песню на остановке общественного транспорта. По информации издания, в отношении родителей несовершеннолетних составили административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Отмечается, что это грозит предупреждением или штрафом в размере от 850 до 1700 гривен.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал убрать из украинских городов вывески на русском языке. Он потребовал от местных властей обеспечить языковые права граждан и исключить вывески и рекламу «на негосударственном языке».

