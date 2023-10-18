На Украине языковой омбудсмен призвал убрать вывески на русском языке

На Украине языковой омбудсмен Креминь призвал убрать вывески на русском

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал убрать из украинских городов вывески на русском языке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети чиновника.

Он призвал местные власти обеспечить языковые права граждан и убрать вывески и рекламу «на негосударственном языке».

Ранее Креминь призывал отказаться от «украино-русского двуязычия в эфирах» на телеканалах. Его призыв касался выступлений спикеров на русском языке.

Однако по закону это разрешено до июля 2024 года. После этой даты такие выступления придется дублировать.