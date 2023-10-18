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18:20, 18 октября 2023Бывший СССР

На Украине языковой омбудсмен призвал убрать вывески на русском языке

На Украине языковой омбудсмен Креминь призвал убрать вывески на русском

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал убрать из украинских городов вывески на русском языке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети чиновника.

Он призвал местные власти обеспечить языковые права граждан и убрать вывески и рекламу «на негосударственном языке».

Ранее Креминь призывал отказаться от «украино-русского двуязычия в эфирах» на телеканалах. Его призыв касался выступлений спикеров на русском языке.

Однако по закону это разрешено до июля 2024 года. После этой даты такие выступления придется дублировать.

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    Александр Слабиев
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