В ДНР дали по 26 лет военным ВСУ за расстрел авто с мирными жителями

В ДНР дали по 26 лет двум военным ВСУ, расстрелявшим авто с жителями Мариуполя

В Донецке суд дал по 26 лет лишения свободы двум военнослужащим 56-й Мариупольской мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) 43-летнему Роману Андриенко и 24-летнему Владимиру Горбатюку, расстрелявшим автомобиль с мирными жителями Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, пунктов «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), пунктов «ж», «л» статьи 105 («Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 стати 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в период с марта по апрель 2022 года военные на боевой позиции заметили проезжавший по дороге автомобиль. В его салоне находились мужчина и женщина. Бойцы расстреляли авто: гражданин погиб, а его спутница смогла выйти из салона и спрятаться.

Ранее Верховный суд ДНР вынес обвинительный приговор в отношении троих военнослужащих ВСУ, застреливших восемь мирных жителей Мариуполя.