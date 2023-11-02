В ЕС признали неспособность повлиять на палестино-израильский конфликт

Politico: в ЕС заявили о неспобности повлиять на палестино-израильский конфликт

Европейский союз (ЕС), призвавший созвать международную конференцию по деэскалации палестино-израильского конфликта, в реальности не способен повлиять на ситуацию. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«Давайте будем реалистами: у США есть влияние, как и у некоторых стран Персидского залива, а у нас — нет», — заявил собеседник издания, добавив, что стремление европейского сообщества поучаствовать в разрешении конфликта вызвано «классическим высокомерием ЕС».

Ранее стало известно о намерении ЕС созвать экстренное совещание стран-членов из-за эскалации палестино-израильского конфликта. По мнению председателя Европейского совета Шарля Мишеля, кризис на Ближнем Востоке может подпитывать экстремизм по всей Европе.