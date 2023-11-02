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14:22, 2 ноября 2023Экономика

В Германии отказались считать экономику страны «больным человеком Европы»

Глава Бундесбанка Нагель: экономика Германии не является «больным человеком ЕС»
Йоахим Нагель

Йоахим Нагель. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель отказался считать экономику Германии «больным человеком Европы». Он заявил, что вместо спада или рецессии в следующем году ожидает рост ВВП ФРГ. Слова немецкого функционера приводит Bloomberg.

Как уточнил Нагель, этот год не следует считать хорошим с точки зрения темпов экономического роста. Однако также нельзя утверждать, что за это время ВВП страны вошел в фазу тяжелой рецессии. «В 2024 году [экономические] показатели будут лучше. Мы снова увидим рост», — заключил глава Бундесбанка.

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О возвращении статуса «больного человека Европы» применительно к экономике Германии эксперты заговорили после прогноза аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) о том, что ВВП ФРГ с большой долей вероятности станет единственным среди валовых продуктов стран «Большой семерки» (G7), который сократится по итогам этого года. По мнению экспертов организации, экономика Германии снизится к концу декабря на 0,3 процента в годовом выражении.

В конце октября агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis) сообщило, что экономика Германии, считающейся крупнейшей в еврозоне, сократилась на 0,1 процента по итогам третьего квартала. Аналитики связали спад с рядом факторов, включая рост процентных ставок, сокращение внешнего спроса и удорожание энергоносителей в регионе. На этом фоне эксперты допустили высокие риски рецессии для экономики Германии в среднесрочной перспективе.

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      Анатолий Акулов
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