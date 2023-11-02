В Германии рассказали об огромной опасности для ВСУ со стороны России

Bild: Россия применяет дроны для рассекречивания позиций ВСУ

Российские дроны представляют огромную опасность для Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому что раскрывают украинские маневры. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.

«Беспилотники ZALA с высокой или как минимум средней дальностью полета, которые применяет русская армия, (...) проникают на украинскую территорию, рассекречивают позиции врага и передают данные», — рассказал он.

По словам журналиста, очень важно, что российские дроны не просто проникают на территорию Украины, но передают все данные в режиме реального времени.

Ранее Репке заявил, что Европейский союз (ЕС) бессилен против России, несмотря на наложенные санкции. Он считает, что санкции остаются всего лишь шоу, так как, например, более десятка стран ЕС зависят от урана из России.