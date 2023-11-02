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14:17, 2 ноября 2023Интернет и СМИ

В Госдуме предложили наградить Вована и Лексуса

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил наградить Вована и Лексуса грамотой

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) предложили наградить почетной грамотой. С такой инициативой в своем Telegram-канале выступил депутат Госдумы Максим Иванов.

«В этот раз покровы были сорваны с премьера Италии [Джорджи] Мелони. Утром у нее в газете одно, а вечером в куплете — прямо противоположное. Завралась и не краснеет, — написал парламентарий. — Поэтому считаю, что Вована и Лексуса надо награждать. За неоценимый вклад в укрепление гражданского самосознания нашего общества и рост патриотических настроений. Наградить, например, почетной грамотой Государственной думы».

Иванов отметил, что именно стараниями Вована и Лексуса россияне «вновь стали свидетелями беспримерного двуличия, цинизма и морально-нравственного фиаско западной элиты». Он добавил, что благодаря пранкерам жители страны избавляются «от последних иллюзий в отношении коллективного Запада».

«Нам становится все более очевидно, что правда на нашей стороне. И после каждого такого телефонного разговора всегда хочется воскликнуть: "Боже, какое счастье, что я живу в России"», — заключил Иванов.

Ранее Вован и Лексус, представившись высокопоставленным африканским чиновником, обсудили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони российско-украинский конфликт. В ходе разговора она признала, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло существенных результатов, а многие государства мира устали от этого конфликта.

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      Олег Давыдов
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