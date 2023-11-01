Премьер-министр Италии заявила об усталости Запада от Украины

Премьер-министр Италии заявила Вовану и Лексусу, что Запад устал от Украины

Многие западные страны устали от конфликта на Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Такое мнение она выразила в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились высокопоставленным африканским чиновником. Запись их беседы доступна во «ВКонтакте».

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — сказала Мелони. Она отметила, что в конфликте будет непросто найти выход, который устраивал бы обе стороны и не нарушал международное право. Однако, по словам премьер-министра, у нее есть на этот счет «некоторые соображения», которые она планирует представить в подходящий момент.

Высказываясь о контрнаступлении Украины, политик отметила, что оно «возможно, идет не так, как они ожидали». «Оно идет, но принципиально ничего не изменилось. Я имею в виду судьбу конфликта. Все понимают, что конфликт действительно может продлиться многие годы, если мы не попытаемся найти какие-то решения», — указала Мелони.

Пранкеры также пожаловались премьер-министру Италии, что африканские страны не могут просить о помощи европейские организации для решения своих проблем, так как «все деньги Евросоюза идут на Украину». Политик согласилась с этим утверждением. При этом она указала, что работает над тем, чтобы финансирование направлялось и Африке.

Ранее Вован и Лексус разыграли главу МИД Финляндии Элину Валтонен. В разговоре с пранкерами она отметила, что украинское контрнаступление продвигается медленно. Валтонен также заявила, что Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории. После публикации пранка МИД Финляндии начало расследование.