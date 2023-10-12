В Финляндии начали расследование после звонка Вована и Лексуса главе МИД. Что она сказала об Украине и ядерном оружии?

МИД Финляндии начал расследование после звонка Вована и Лексуса главе МИД

Министерство иностранных дел Финляндии начало расследование после того, как пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали запись разговора с главой ведомства Элиной Валтонен, которой они позвонили от имени одного из африканских политиков. Во время беседы министр высказалась о конфликте на Украине и оценила возможность размещения ядерного оружия на территории страны.

Расследование МИД Финляндии началось менее чем через сутки после публикации пранка Вована и Лексуса

Власти Финляндии инициировали расследование спустя полдня после того, как пранк с главой МИД страны оказался в открытом доступе. Вован и Лексус позвонили Валтонен от имени одного из африканских политиков.

Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео. Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь МИД Финляндии

В министерстве подчеркнули, что видеозвонок был обычным и не вызывал подозрений, а во время разговора глава МИД не озвучила никакой конфиденциальной информации.

МИД Финляндии Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Пранкер Лексус прокомментировал сообщение о расследовании МИД Финляндии

Пранкер Лексус в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, как он и его коллега отнеслись к решению министерства начать расследование.

Относимся к этому [расследованию МИД Финляндии] равнодушно. Но если что, готовы присоединиться к расследованию, если им понадобится наша помощь

Лексус пранкер

Валтонен в разговоре с пранкерами высказалась об Украине и ядерном оружии

Валтонен, говоря с пранкерами о контрнаступлении Украины, сообщила, что оно продвигается медленно. Также министр отметила, что Хельсинки поставляет Киеву «столько оборудования и техники для оборонных и военных нужд, сколько может». При этом глава ведомства уточнила, что Финляндия не может передать Украине истребители F-18, поскольку ей нужно защищать свою границу.

Элина Валтонен Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Также во время разговора Валтонен заявила, что Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории. «Согласно действующему законодательству, на территории Финляндии запрещено даже хранить любое ядерное оружие. И это, вероятно, не в наших интересах, по крайней мере не в ближайшем будущем», — высказалась она.

Кто такие пранкеры Вован и Лексус

Вован и Лексус — российские пранкеры, который разыгрывают по телефону политиков, деятелей культуры и других известных личностей. У них есть авторский интернет-проект «Шоу ВиЛ», в эфире которого они показывают фрагменты пранков и обсуждают их с приглашенными гостями. Они беседовали с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, певцом Элтоном Джоном и писательницей Джоан Роулинг.

В 2022 году Вован и Лексус часто звонили западным и украинским политикам. В ходе таких разговоров пранкеры получали конфиденциальную информацию о ситуации на Украине — в частности, об участии Запада в конфликте. Например, в октябре украинский политик Сергей Пашинский заявил, что США контролируют все операции Вооруженных сил Украины.