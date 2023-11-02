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18:09, 2 ноября 2023Россия

В Госдуме раскрыли статус бойцов ЧВК «Вагнер»

Картаполов: ЧВК «Вагнер» сегодня не существует ни формально, ни физически

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

ЧВК «Вагнер» окончательно прекратила свое существование и была расформирована. Текущий статус бойцов компании раскрыл глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в беседе с журналистами «Парламентской газеты».

На сегодняшний день «Вагнер» не существует ни формально, ни физически, подчеркнул депутат. При этом часть бывших сотрудников организации продолжает выполнять задачи, сказал он.

Подавляющее большинство бывших вагнеровцев «горит желанием продолжить выполнять боевые задачи по защите нашей Родины», продолжил глава оборонного комитета Госдумы. По его словам, бывшие сотрудники ЧВК продолжают службу в статусе добровольцев. «Кто-то заключил контракт с Вооруженными силами, кто-то влился в состав Росгвардии», — пояснил Картаполов.

Процесс вхождения бывших вагнеровцев в другие структуры не является централизованным процессом, отметил депутат. «Никакого поглощения "Вагнера" как единой структуры каким-то одним определенным ведомством не происходит», — сказал он.

Ранее бывшие бойцы «Вагнера» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». Бойцы приступили к боевому слаживанию в зоне проведения спецоперации, где отрабатывают ведение штурмовых действий с использованием минометов, бронетехники и FPV-дронов.

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      Алан Босиков
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