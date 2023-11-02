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12:36, 2 ноября 2023Мир

В Израиле захотели выпустить лидеров ХАМАС из Газы в обмен на заложников

YA: Израиль может выпустить лидеров ХАМАС из сектора Газа в обмен на заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израиль может позволить лидерам палестинской радикальной группировки ХАМАС выехать из сектора Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth (YA).

«Рассматривается возможность исхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из сектора Газа с согласия Израиля, которые смогут сохранить жизнь в обмен на освобождение всех заложников», — пишет израильское издание.

Ликвидация живой силы и инфраструктуры ХАМАС может занять годы и привести к большим потерям, что вынуждает Израиль рассматривать альтернативные варианты проведения нынешней военной кампании, указывает YA.

Ранее президент США Джо Байден призвал Израиль и командование ХАМАС частично приостановить боевые действия, чтобы дать время освободить заложников, удерживаемых боевиками группировки в секторе Газа.

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      Виктория Кондратьева
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