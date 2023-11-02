В Калуге открылась первая круглогодичная ярмарка мастеров

Первая круглогодичная ярмарка мастеров открылась 2 ноября в Калуге

Первая круглогодичная ярмарка мастеров открылась в Калуге в четверг, 2 ноября. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу города Дмитрия Денисова.

Отмечается, что свои работы представили свыше 60 местных художников и мастеров. «Впервые в нашем городе открылась круглогодичная ярмарка в поддержку местных производителей, — сообщил Денисов. — Кстати, каждый желающий может принести свои изделия ручной работы в арт-пространство и выставить их на продажу».

По данным ведомства, ярмарка проводится в творческой студии на Театральной площади города.

Ранее в ноябре стало известно, что туристический поток на курорты Кабардино-Балкарии в девять месяцев 2023 года вырос почти на 23 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Уточняется, что с начала текущего года республика приняла около 1,2 миллиона туристов.