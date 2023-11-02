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17:06, 2 ноября 2023Моя страна

Более миллиона туристов приняли на курортах Кабардино-Балкарии в 2023 году

«Интерфакс»: турпоток на курорты Кабардино-Балкарии вырос на 23%

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Туристический поток на курорты Кабардино-Балкарии в девять месяцев 2023 года вырос почти на 23 процента в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом «Интерфаксу» рассказали в Минкурортов региона.

Отмечается, что с начала текущего года республика приняла около 1,2 миллиона туристов. Собеседник агентства подчеркнул, что половина из них отдохнула в КБР в летний период.

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Представитель ведомства рассказал, что самыми популярными у путешественников были Приэльбрусье, Чегемское ущелье, Долина нарзанов, а также экологические тропы республики.

Ранее в октябре стало известно, что III Международный инклюзивный фестиваль национальных культур «Алтын Майдан-Алания» открылся в Северной Осетии. Мероприятие пройдет в республике с 30 октября по 5 ноября.

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