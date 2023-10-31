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16:04, 31 октября 2023Моя страна

Международный инклюзивный фестиваль пройдет в Северной Осетии

В Северной Осетии пройдет инклюзивный фестиваль «Алтын Майдан-Алания»

Фото: Елена Афонина / ТАСС

III Международный инклюзивный фестиваль национальных культур «Алтын Майдан-Алания» открылся в Северной Осетии. Об этом порталу «15-й Регион» сообщил директор мероприятия Георгий Бестаев.

Фестиваль соберет в единые творческие программы около 400 участников, в том числе с разными типами функциональных нарушений. и пройдет в республике с 30 октября по 5 ноября. В нем принимают участие артисты из Бурятии, ДНР, Карелии, Ненецкого автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Тульской и Вологодской областей и других регионов России, а также Казахстана.

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В программе фестиваля этновечера, включающие в себя знакомство с народными играми и обрядами, обучение элементам фольклорного танца, разнообразные мастер-классы и благотворительный концерт.

Ранее в октябре стало известно, что в Архангельской области состоится третий Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства». Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-формате с 31 октября по 4 ноября. На кинофестивале покажут свыше 40 фильмов. Зарубежная программа представлена бразильскими и индийскими картинами.

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      Фариза Бацазова
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