В Кремле отреагировали на слова Залужного о тупике в украинском конфликте

Песков: тупика в ходе СВО нет, выполнение задач последовательно продолжается

Российские военнослужащие последовательно продолжают специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Так представитель Кремля отреагировал на слова главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который заявил, что украинский конфликт зашел в тупик.

Все цели СВО будут достигнуты, подчеркнул Песков. Продолжение боевых действий бесперспективно для Киева, заявил пресс-секретарь. Чем быстрее украинские власти осознают это, тем быстрее можно будет разрешить сложившуюся ситуацию, добавил он.

Ранее Песков прокомментировал заявления властей Украины о нехватке боеприпасов в ВСУ. Потенциал западных союзников Киева по производству боеприпасов ограничен, а развертывание дополнительных производственных мощностей потребует «немало времени», напомнил он.