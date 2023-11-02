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14:39, 2 ноября 2023Россия

В Крыму оставшийся без роли на утреннике детсадовец угодил в больницу из-за иглы

В крымской Керчи оставшийся без роли на утреннике детсадовец угодил в больницу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В крымской Керчи шестилетний детсадовец, оставшийся без роли на утреннике, угодил в больницу из-за иглы. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».

По данным издания, мальчик во время представления в дошкольном учреждении «Ручеек» скучал. На полу ребенок заметил иглу: он взял находку в рот и стал прыгать, изображая пчелу с жалом. В какой-то момент игла осталась внутри.

Детсадовец не сразу рассказал воспитателям о случившемся. Когда он все-таки сознался, сотрудники позвонили его матери, которая работает врачом-педиатром. После рентгена все подтвердилось. Тогда мальчика отвезли в Симферополь, где ему и достали иглу.

Ранее сообщалось, что в Орле трехлетний ребенок сбежал из детского сада и попал под грузовик. Мальчика доставили к медикам с открытой черепно-мозговой травмой.

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      Анна Щербакова
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