В Латвии наказали противницу нацизма

Суд в Латвии приговорил противницу нацизма Крейле к году лишения свободы условно

В Риге суд приговорил противницу нацизма Елену Крейле к году лишения свободы условно. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отмечается, что пророссийская активистка многократно выступала против чествования нацизма в Латвии. По информации «Sputnik Латвия», на Крейле заведено два десятка административных протоколов и два уголовных дела. 16 марта 2022 года во время традиционного шествия латышских легионеров СС женщина пришла туда выразить протест.

Полиция забрала Крейле в участок, посадила в изолятор временного содержания на двое суток, завела административное дело и наложила штраф.

Ранее Сейм Латвии в «нулевом» чтении поддержал конфискацию Дома Москвы в Риге. В настоящее время здание принадлежит правительству Москвы. Его хотят передать в распоряжение Латвии.

