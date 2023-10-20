В Латвии захотели отобрать Дом Москвы из-за концентрации враждебных идей

Baltijas Balss: сейм Латвии поддержал конфискацию Дома Москвы в Риге

Сейм Латвии в «нулевом» чтении поддержал конфискацию Дома Москвы в Риге, сообщает Baltijas Balss.

В настоящее время здание принадлежит правительству Москвы. Его хотят передать в распоряжение латвийского государства. Законопроект был разработан по инициативе депутата Яниса Домбравы. Он заявил, что в здании концентрируются «враждебные, вредительские, опасные для латвийского государства политические идеи».

Депутат Айнарс Шлесерс не поддержал идею конфискации недвижимости. Он считает, что Риге не нужно еще одно «бесхозное здание», поскольку в городе и так много «пустующих домов, которые превратились в развалины». Депутат также призвал дождаться принятия решения о том, что делать с подсанкционным имуществом, на уровне всего Евросоюза.

Идею конфискации поддержали 72 из 100 депутатов. Документ был передан на рассмотрение комиссии Сейма по обороне и внутренним делам.

Дом Москвы в Риге открыли в 2004 году. Культурно-деловой центр был призван содействовать развитию сотрудничества Москвы и Риги, а также России и Латвии. В 2014 году Минюст Латвии решил заморозить активы центра. В 2023 году со здания были демонтированы герб и надпись Maskavas nams («Дом Москвы»).

Ранее стало известно, что Финляндия рассматривает вариант продажи здания российского генконсульства. Вырученные деньги планировалось направить на государственные нужды.