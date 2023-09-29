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18:19, 29 сентября 2023Среда обитания

Финляндия захотела избавиться от здания генконсульства России

Финляндия захотела продать здание генконсульства РФ после 1 октября

Фото: Upp75

Финляндия рассматривает вариант продажи здания российского генконсульства в Турку. Об этом говорится в пресс-релизе государственной компании Senaatti-kiinteistot.

Если объекту не найдут применение по истечении аренды 1 октября, он будет продан, а вырученные деньги — направлены на государственные нужды, сообщил представитель компании Марко Хяркенен.

В июле Финляндия решила отозвать разрешение на работу российского генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. Шаг стал ответной мерой на принятое МИД России решение закрыть генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге.

Ранее Финляндия решила продать культурный центр «Дом Финляндии» в Санкт-Петербурге. Таким образом страна пытается избавиться от последних активов в России. До лета прошлого года в здании находился культурно-научный центр «Институт Финляндии в Санкт-Петербурге», в настоящее время в нем арендуют помещения финские и российские компании. «Дом Финляндии» является объектом культурного наследия.

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    Мария Черкасова
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