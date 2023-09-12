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18:16, 12 сентября 2023Среда обитания

Финляндия захотела избавиться от исторического здания в Санкт-Петербурге

Helsingin sanomat: Хельсинки ищут покупателя на «Дом Финляндии» в Петербурге

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Финские власти пытаются избавиться от последних активов в России — сейчас государство ищет покупателя на культурный центр «Дом Финляндии» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает местная газета Helsingin sanomat.

Здание является объектом культурного наследия. Сейчас в нем распологаются финские и российские компании, которые снимают там помещения в аренду, а до лета прошлого года в здании находился культурно-научный центр «Институт Финляндии в Санкт-Петербурге». «Дом Финляндии» принадлежит правительству Финляндии с 2018 года, управляет ей «дочка» компании Governia — ООО «Дом Суоми».

В управляющей компании утверждают, что оснований для продолжения деятельности в России нет, однако выйти из местных активов довольно проблематично. Из-за невыгодной сделки по продаже здания Финляндия рассматривает в качестве возможного варианта бартер — правительство хочет отдать российским властям недвижимость в Санкт-Петербурге взамен на недвижимость в Финляндии, которая принадлежит России.

После начала конфликта на Украине зарубежным компаниям, планирующим уйти с российского рынка, становится все сложнее продавать бизнес в стране. В августе агентство Reuters узнало, что правкомиссия по иностранным инвестициям может занизить рыночную стоимость бизнеса компании и согласится одобрить сделку, если компания согласится продать активы с дополнительными скидками.

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    Нина Ташевская
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