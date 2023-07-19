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16:33, 19 июля 2023Мир

Финляндия закроет генконсульство России в Турку

Финляндия отзывает согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября

Фото: Wikimedia

Финляндия отзывает согласие на работу генконсульства России в городе Турку с 1 октября 2023 года. Об этом заявила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте.

«Министерский комитет правительства по иностранным делам и политике безопасности сообщил, что в качестве контрмеры Финляндия аннулирует лицензию на ведение бизнеса у Генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года», — говорится в заявлении.

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    Семен Александров
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