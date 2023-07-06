Россия вышлет девять финских дипломатов

Россия приняла решение о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября

Россия в качестве ответной меры на конфронтационную политику финских властей высылает девять дипломатов Финляндии. Об этом говорится на сайте МИД России.

Кроме того, в числе ответных мер на конфронтационные действия было принято решение об отзыве согласия России на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября. «Финской стороне вручены соответствующие дипломатические ноты МИД России», — отмечается в заявлении.

Посол Финляндии в Москве Антти Хелантер ранее был вызван в МИД России, ему заявили протест в связи «с проводимой Хельсинки антироссийской политикой».

МИД Финляндии ранее сообщил о заморозке банковских счетов посольства в России в соответствии со ст. 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях. В январе 2023 года МИД Финляндии сообщил, что в рамках санкций против России, введенных из-за боевых действий на Украине, в стране заморожены российские активы на сумму 187 миллионов евро.