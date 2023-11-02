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14:18, 2 ноября 2023Бывший СССР

В МИД России оценили встречу секретаря Совбеза Армении с главой офиса Зеленского

Захарова осудила встречу секретаря Совбеза Армении Григоряна с Ермаком

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком нарушает союзнические отношения Москвы и Еревана. Так контакт двух политиков оценила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости

«В Ереване должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. Другого определения тут нет», — сказала Захарова.

Представитель МИД осудила встречу с Ермаком как демонстративный антироссийский жест официального Еревана. По ее словам, Армения целенаправленно и упорно разрушает союзнические отношения.

30 октября на Мальте Григорян встретился Ермаком и обсудил с ним усиление сотрудничества между странами. Советник Зеленского поблагодарил Григоряна за то, что он присоединился к обсуждению так называемой украинской формулы мира.

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      Алевтина Запольская
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