В МИД России оценили встречу секретаря Совбеза Армении с главой офиса Зеленского

Захарова осудила встречу секретаря Совбеза Армении Григоряна с Ермаком

Встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком нарушает союзнические отношения Москвы и Еревана. Так контакт двух политиков оценила представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости

«В Ереване должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. Другого определения тут нет», — сказала Захарова.

Представитель МИД осудила встречу с Ермаком как демонстративный антироссийский жест официального Еревана. По ее словам, Армения целенаправленно и упорно разрушает союзнические отношения.

30 октября на Мальте Григорян встретился Ермаком и обсудил с ним усиление сотрудничества между странами. Советник Зеленского поблагодарил Григоряна за то, что он присоединился к обсуждению так называемой украинской формулы мира.

